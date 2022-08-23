"صحة المنيا": خدمات طبية لـ 14 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تقديم الخدمات الطبية لـ 14 ألف و453 مواطنا ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وذلك على مدار شهر" يوليو" الماضي، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



وأوضح دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة ، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.



وأكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريقا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، حيث تم تقديم التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة.