أوكرانيا تحذر من تباطؤ اتخاذ مواقف دولية صارمة ضد روسيا

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حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عواقب تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف صارمة ضد روسيا، بينما أدان إقليم "دونيتسك" قيام القوات الأوكرانية بقصف مقر إدارة رئاسة الجمهورية الواقعة بالقرب من الحدود مع روسيا.



وتساءل زيلينسكي ـ في تصريح أوردته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء عن عدد الضحايا الذين سيسقطون جراء استمرار روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا قبل أن تجد رد فعل قوي وعنيف من المجتمع الدولي، وذلك عقب مرور ستة أشهر من بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.



ودعا الرئيس الأوكراني دول العالم إلى ضرورة الإسراع بتصنيف روسيا كدولة إرهابية، مقدما في الوقت نفسه الشكر للدول الأوروبية التي تستعد لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها على البلاد.



ويأتي هذا بعد أن صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليريا زالوجني، أمس الاثنين، بأن عدد القتلى في صفوف أوكرانيا خلال المعارك مع القوات الروسية بلغ نحو تسعة آلاف.