اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تحذر من تباطؤ اتخاذ مواقف دولية صارمة ضد روسيا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:59 م
أوكرانيا تحذر من تباطؤ اتخاذ مواقف دولية صارمة ضد روسيا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عواقب تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف صارمة ضد روسيا، بينما أدان إقليم "دونيتسك" قيام القوات الأوكرانية بقصف مقر إدارة رئاسة الجمهورية الواقعة بالقرب من الحدود مع روسيا.


وتساءل زيلينسكي ـ في تصريح أوردته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء عن عدد الضحايا الذين سيسقطون جراء استمرار روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا قبل أن تجد رد فعل قوي وعنيف من المجتمع الدولي، وذلك عقب مرور ستة أشهر من بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا. 


ودعا الرئيس الأوكراني دول العالم إلى ضرورة الإسراع بتصنيف روسيا كدولة إرهابية، مقدما في الوقت نفسه الشكر للدول الأوروبية التي تستعد لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها على البلاد. 


ويأتي هذا بعد أن صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليريا زالوجني، أمس الاثنين، بأن عدد القتلى في صفوف أوكرانيا خلال المعارك مع القوات الروسية بلغ نحو تسعة آلاف.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة