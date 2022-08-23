أهم 12 سؤالا وإجابة.. عن تفاصيل المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ

كتبت ــ منال العيسوى

بدأ العد التنازلى لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين والمعروف باسم الـ Cop 27 والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل، فلم يتبق سوى 75 يوما على انطلاق المؤتمر .

خلال هذا التقرير نرصد أهم الأسئلة وإجاباتها حول كيفية المشاركة والحضور بالمؤتمر.

س1: ما هى الجهة التى يتبعها المؤتمر؟



ج: المؤتمر تابع لاتفاقية الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ، ويعقد سنويا فى إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ففى العام الماضى انعقد فى جلاسكو 2021 وهذا العام 2022 سيكون فى مصر، والعام المقبل فى الإمارات.

س2: مادورو مصر فى المؤتمر؟



مصر هى الدولة المستضيفة للمؤتمر، والمنظمة للحضور والمشاركة هى الأمم المتحدة وبالتحديد سكرتارية اتفاقية الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ .

س3: ماهى طريقة المشاركة فى المؤتمر؟



الجهة الوحيدة التى سيتم الحضور من خلالها هى الأمم المتحدة عبر الموقع الرسمى الاتفاقية الخاص بالأمم المتحدة، رؤساء الدول والوفود الرسمية، بالمنطقة الزرقاء، والمجتمع المدني والفئات المهتمة بالمنطقة الخضراء، عبر الموقع الرسمي للاتفاقية.

س 4 ما هو موعد انعقاد المؤتمر؟



المؤتمر سيعقد فى الفترة من 6الى 18 نوفمبر 2022 فى المنطقتين الزرقاء منطقة رسمية والخضراء منطقة خاصة بالدولة المضيفة منطقة غير رسمية.

س5 متى سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة؟



تم فتح الموقع للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال شهر يوليو وأغلق 31 يوليو وما زال باب الحجز للمشاركة فى المنطقة الخضراء مفتوحا وبدأ تسجيل الإعلاميين.

س6 من هى الجهات والأشخاص التي من حقها التسجيل؟



المهتمون بالبيئة ، والرؤساء والوزراء، والإعلاميون ورجال الأعمال والشركات، ومؤسسات المجتمع المدنى.

س 7 هل وزارة البيئة من حقها تسجيل الأشخاص للحضور؟



وزارة البيئة ، ليس لها هذه الصلاحية لأنها صلاحية لبرنامج اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وإنما من حقها الترشح للخارجية وبدورها الخارجية ترشح سكرتارية الاتفاقية.

س 8 هل وزارة التضامن تملك تسجيل مؤسسات للحضور فى المؤتمر؟



لا تملك وإنما المنظمات التى من حقها الحضور هى المنظمات المسجلة مسبقا لدى الأمم المتحدة، وبعض المؤسسات التي تأخذ صفة مراقب لمرة واحدة خلال هذا المؤتمر.

س 9 هل هناك طريقة للمشاركة فى المؤتمر دون التسجيل بالأمم المتحدة؟



نعم هناك طريقة، عبر معرفة التقسيم الخاص بالحدث وأن هناك مساحات حرة للحضور والمشاركة ولكن بشكل غير رسمى فى المنطقة الخضراء.

س 10 كيف تدار جلسات مؤتمر المناخ؟



التنظيم للمؤتمر مقسم على جزئين الاول وهى المساحة الزرقاء وهي المنطقة الرسمية لحضور الدول المشاركة من كافة أنحاء العالم، من رؤساء الدول والوزراء ومن قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة ، ويوجد أيضا مساحة خضراء وهى المساحة غير الرسمية المرتبطة بالفعاليات الجانبية للمعرض والأنشطة والمجتمع المدنى وللذين لم يسجلوا فى الموقع الالكترونى للأمم المتحدة وإنما يمكنهم الحجز من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر بمصر .





س11 متى يمكننا التسجيل فى الموقع الرسمى للدولة المستضيفة مصر؟



فى أى وقت حجز الفنادق والسفر والطيران.

س 12 ما هي عدد الأيام غير الرسمية خلال فعاليات المؤتمر؟



المؤتمر يضم 11 يوما نوعيا فى الجلسات غير الرسمية منها الطاقة والمياه والشباب والمرأة والزراعة، والحياد الكربونى، والتنوع البيولوجى، والأمن الغذائى.