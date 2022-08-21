10 معلومات عن طاقة الهيدروجين الأخضر صفر كربون... اعرفها

كتبت منال العيسوى

لم يتبق سوى القليل على استضافة مصر قمة المناخ، وهو من أهم اللقاءات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة، ومن ضمن الموضوعات الهامة فى جلسات المؤتمر، خلال يوم الطاقة ، وتتربع خلالها مناقشات حول الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن طاقة الهيدروجين الأخضر صفر كربون .

1- الهيدروجين الأخضر، عبارة عن عملية كهربائية تحليل جزيئات الماء المكونة من أكسجين وهيدروجين.

2-الطاقة المستخدمة في عملية استخراج الهيدروجين الأخضر تعد طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

3- الطاقة المستخدمة في استخراج الهيدروجين الأخضر يجب أن تكون صفر كربونية ولا يوجد بها الكربون، باعتباره أهم مسببات الاحتباس الحراري.

4- الهيدروجين يعتبر من أكثر العناصر المنتشرة في الغلاف الجوي وتقنية استخلاصه ليست صعبة ويمكن تطبيقها بشكل بسيط.

5- مصطلح الهيدروجين الأخضر ظهر منذ 3 سنوات.

6- سعر استخراج وفصل الهيدروجين الأخضر انخفض.

7- وصلت تكلفة إنتاج كيلو هيدروجين تتراوح بين 3 إلى 7 دولارات.

8- خلال عام 2022 انخفض إلى 3 دولارات فقط ومن المتوقع أن ينخفض خلال السنوات المقبلة إلى دولار واحد فقط.

9- عائد استخدام الهيدروجين الأخضر في ارتفاع مستمر.

10-الهيدروجين الأخضر يمكن تخزينه لفترات طويلة.