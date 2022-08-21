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10 معلومات عن طاقة الهيدروجين الأخضر صفر كربون... اعرفها

الأحد، 21 أغسطس 2022 07:00 ص
10 معلومات عن طاقة الهيدروجين الأخضر صفر كربون... اعرفها الهيدروجين الاخضر
كتبت منال العيسوى

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لم يتبق سوى القليل على استضافة مصر  قمة المناخ، وهو من أهم اللقاءات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ والبيئة، ومن ضمن الموضوعات الهامة فى جلسات المؤتمر، خلال يوم الطاقة ، وتتربع خلالها مناقشات حول الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.
 
خلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن طاقة الهيدروجين الأخضر صفر كربون .
1- الهيدروجين الأخضر، عبارة عن عملية كهربائية تحليل جزيئات الماء المكونة من أكسجين وهيدروجين.
 2-الطاقة المستخدمة في عملية استخراج الهيدروجين الأخضر تعد طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.
3- الطاقة المستخدمة في استخراج الهيدروجين الأخضر يجب أن تكون صفر كربونية ولا يوجد بها الكربون، باعتباره أهم مسببات الاحتباس الحراري.
4-  الهيدروجين يعتبر من أكثر العناصر المنتشرة في الغلاف الجوي وتقنية استخلاصه ليست صعبة ويمكن تطبيقها بشكل بسيط.
5- مصطلح الهيدروجين الأخضر ظهر منذ 3 سنوات.
6- سعر استخراج وفصل الهيدروجين الأخضر انخفض.
7- وصلت تكلفة إنتاج كيلو هيدروجين تتراوح بين 3 إلى 7 دولارات.
8-  خلال عام 2022 انخفض إلى 3 دولارات فقط ومن المتوقع أن ينخفض خلال السنوات المقبلة إلى دولار واحد فقط.
 9- عائد استخدام الهيدروجين الأخضر في ارتفاع مستمر.
10-الهيدروجين الأخضر يمكن تخزينه لفترات طويلة.
 
 

البيئة

الهيدروجين الأخضر

شرم الشيخ

مؤتمر شرم الشيخ



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