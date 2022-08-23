أنشطة صيفية لرفع الوعى السياحى والأثرى للمواطنين

كتب محمد أسعد

تحت عنوان " POP UP Conservation Museum"، بدأت أولى فعاليات النشاط الصيفي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار ممثلة في إدارة التنمية الثقافية وخدمة المجتمع بمكتب الوزير، و إدارة ترميم المومياوات بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، و ذلك بمتحف المركبات الملكية ببولاق، بمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام التنمية الثقافية، أن هذا النشاط الصيفي يأتي في إطار خطة الوزارة لنشر الوعي السياحي و الآثري بين جميع أفراد المجتمع و توعيتهم بأهمية الحفاظ على الأثار والمسؤلية المجتمعية نحو ذلك.

وأضافت أن فعالية " POP UP Conservation Museum"، تهدف إلى تدريب عدد من طلاب كليات ترميم الآثار بمختلف الجامعات المصرية، في إطار الأنشطة والفعاليات والورش الفنية التي تحرص الوزارة على تنظيمها لطلاب الجامعات لإلقاء الضوء على أهمية ترميم الآثار ودور المرممين في الحفاظ عليها، حيث سيقوم الطلاب المشاركين بالاستعانة بعدد من النماذج و المستنسخات الأثرية والوسائل التعليمية، لإقامة عرض متحفي مؤقت في عدد من الأماكن العامة المختلفة كالنوادي الرياضية وقصور الثقافة والمدارس و المتنزهات العامة أو داخل حدائق المتاحف، لتقديمها إلى شريحة أكبر من الجمهور.

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا أحمد مدير إدارة المومياوات والبقايا العظمية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، أن ورش العمل تتضمن تفاعل المتدرب مع الجمهور من خلال شرح تفصيلي عن أهم أعمال الترميم والمواد والأدوات التي يستخدمها المرمم للقيام بمهمته، وفكرة اللفائف والكرتوناج والتحنيط، بالإضافة إلى عرض عدد من النماذج الأثرية مقلدة لبعض المواد والأدوات التي كان يستخدمها المصري القديم في التحضير لعملية تحنيط المومياء واللفائف الكتانية الخاصة بها والتى قام بتصنيعها الطلاب المشاركين.

وأضافت أن ورش العمل ستتيح للزائر فرصة خوض التجربة والقيام بعملية الترميم بنفسه لإحدى النماذج الأثرية المقلدة والمصنوعة من الكرتوناج والكتان على أرض الواقع.