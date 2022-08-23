وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة - في بيان صحفي - إن ما قامت به القوات المسلحة، لمساعدة السلطات في الجزيرة بشأن عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بالمناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية.