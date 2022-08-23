ألمانيا تخصص دعما عسكريا لأوكرانيا يزيد على 500 مليون يورو في 2023

كتب أحمد عرفة

أعلنت ألمانيا تخصيص دعما عسكريا لأوكرانيا يزيد على 500 مليون يورو في 2023 ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث الرسمى للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر فى الثالث من أغسطس الجارى، قراره بإطلاق بعثة لتقصّى الحقائق بشأن حادث سجن أولينيفكا، بأوكرانيا التى وقعت فى 29 يوليو الماضى، بناء على طلب من حكومتى أوكرانيا وروسيا، إذ ستسعى البعثة إلى التحقق من وقائع الحادث، وتقديم تقرير إلى الأمين العام عند الانتهاء من مهمّتها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة صرح أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأنه سيعيّن الفريق كارلوس دوس سانتوس (من البرازيل) لقيادة البعثة، وأنه تم تقاسم اختصاصات البعثة مع أوكرانيا والاتحاد الروسي، فضلا عن تشكيل الفريق.

وأشار جوتيريش إلى مواصلة العمل للحصول على التأكيدات اللازمة لضمان الوصول الآمن إلى أولينيفكا وأية مواقع أخرى ذات صلة، وذكّر دوجاريك بما قاله جوتيرش: "ببساطة، يجب أن تتمتع بعثة تقصي الحقائق بالحرية للعثور على الحقائق، وأن يكون الفريق قادرا على جمع المعلومات اللازمة وتحليلها".