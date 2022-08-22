CNN: توقيف ثلاثة من رجال الشرطة بأركنساس بعد مواجهة عنيفة مع مشتبه به

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن ثلاثة من رجال الشرطة بولاية أركنساس الأمريكية قد تم إبعادهم عن أداء الواجب ويجرى التحقيق معهم، وذل بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهرون فيه يلكمون أحد المشتبه بهم ويجبرونه على الجثو على ركبتيه أثناء اعتقاله يوم الأحد.

وأوضحت الشبكة أن اثنين من الضباط نائبان بمكتب شرطة مقاطعة كروفورد والثالث ضابط فى قسم شرطة مولبيرى.

وظهر رجال الشرطة فى الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع على السوشيال ميديا وهو يقيدون شخصا بالقرب من رصيف، ويلكمونه على ما يبدو على وجه ويجبرونه على الجثو على ركبتيه.

وسُمع فى الفيديو صوت سيدة وهو تقول لهم "لا تضربونه، إنه بحاجة على دوائه"، ليرد عليها أحد الضباط بالتراجع مستخدما ألفاظا نابية، فيما أمرها أخر بركوب سيارتها.

وقال الشخص الذى قام بنشر الفيديو على الانترنت أن شقيقته قد شهدت الواقعة التي حدثت خارج أحد المتاجر فى مولبيرى. وقال مسئول اشرطة إن المشتبه به كان مطلوبا لتهديده أحد موظفي محطة للوقود فى بلدة مجاورة. وعندما تم رصده فى مولبرى، كان متعاونا فى البداية لكنه حاول مهاجمة الضباط، مما أدى على المواجهة التي ظهرت فى الفيديو. وأضاف مسئول الشرطة إنه تم فحص المشتبه به فى المستشفى ثم احتجازه، بينما تلقى أحد الشرطيين علاجا من إصابات طفيفة فى الرأس وقعت أثناء المواجهة بينهم.