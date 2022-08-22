6 فئات مستهدف مشاركتها فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت ــ منال العيسوى

أطلقت الدولة الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتم فتح باب التقديم للمشاركة فى المبادرة والتسجيل فيها.

وأكدت الصفحة الرسمية للمبادرة، أنه يتم تنفيذها بالمحافظات، باعتبار المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

كما حددت الدولة الفئات المستهدف مشاركتها فى المبادرة:

١- فئة المشروعات كبيرة الحجم

٢-فئة المشروعات المتوسطة

٣- فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)

٤-فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

٥- فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

٦- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

للتقدم وللمشاركة في المبادرة

https://www.sgg.eg/