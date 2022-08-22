14 حاجة لازم تعملها وانت فى السوبر ماركت.. تعرف عليها

كتبت ــ آية دعبس

التسوق وشراء مستلزمات المنزل أمر ليس سهلا كما تعتقد، فتلك الأمور قواعد وضوابط لتضمن شراء ما هو أفضل لك ولصحة أسرتك، لذا وضعت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية ، مجموعة من الأمور التى يجب مراعاتها أثناء التواجد فى السوبر ماركت، وهى:

1- قراءة تاريخ الصلاحية لأى منتج تشتريه، واشترى الأحدث من بينها دائما.

2- تأكد من وجود البيانات الكاملة الواضحة على العبوات وهى : اسم السلعة- الوزن الصافى- تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية - اسم المنتج وعنوانه وعلامته التجارية - اسم المعبأ وبلد المنشأ للسلعة فى حال الاستيراد.

3- لا تشترى أى عبوة منفوخة أو منبعجة أو بها شرخ أو غير محكمة القفل .

4- بالنسبة للحبوب والبقول افحصها وتأكد من تماسك الحبة وخلوها من الثقوب.

5- بالنسبة للمعجنات يجب التأكد من عدم وجود علامات التعفن والتأكد من تاريخ الصلاحیة.

6- بالنسبة إلى الخضراوات والفواكه، يجب التأكد من عدم وجود كدمات أو فطريات أو حشرات إلى جانب النظافة والرائحة الطبیعیة.

7- بالنسبة للألبان والبيض يجب التأكد من تاريخ الصلاحية والتأكد من نظافة البیض وخلوه من الشروخ.

8- اجعل المجمدات آخر مشترياتك ونقلها بسرعة لمنزلك، يجب عدم شراء لحوم انتهت مدة صلاحية تخزينها.

9- تجنب اللحم ذو اللون البني الداكن أو لونه غير الطبيعي أو ذو الرائحة النفاذة.

10- التأكد من عدم وجود سوائل مدممة ومجمدة داخل الأكياس ( للتأكد من أنها لم يسبق فكها وإعادة تجميدها).

11- الابتعاد عن اللحم الجاف أو الطري والانتباه إلى القوام المناسب.

12- تجنب شراء أي لحم تعرض الكيس الخارجي المخزن داخله للقطع أو التلف، حيث تزداد فرصة تعرض اللحم للهواء والبكتيريا الضارة.

13- افصل اللحوم النيئة من الدواجن والمأكولات البحرية عن بقية الأطعمة في عربة التسوق وعند الخروج قم بوضعها في أكياس بلاستيكية مستقلة لمنع تسرب عصارتها إلى الأطعمة الأخرى.

14- عند شراء سلع غذائية معبأة أو مغلفة يجب إتلاف العبوة بعد الانتهاء من استهلاك ما بها ضمانا لعدم استخدامها مرة أخرى.