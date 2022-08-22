‫ الرى تشن حملة لإزالة 15 مخالفة على مصرف امتداد شبراخيت بالبحيرة

كتبت: أسماء نصار

شنت الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة التابعة لوزارة حملة لتنفيذ 15 قرار إزالة عبارة عن مبانى وردم مجرى مائى وزراعة على مصرف امتداد شبراخيت بزمام هندسة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافةادارات الصرف على مستوىالجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعدياتفي مهدها.

يذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.