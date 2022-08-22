اليوم السابع
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وزير القوى العاملة: نسعى لحصول أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق على حقوقهم

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:17 م
وزير القوى العاملة: نسعى لحصول أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق على حقوقهم لقاء وزير القوى العاملة بالعمال
كتب ـ أية دعبس

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التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام الوزارة، ممثلين عن مستحقي المعاشات التقاعدية أو ورثتهم الذين سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بدولة العراق، لبحث مستجدات صرف تلك المستحقات وحل المعوقات التي تحول دون الحصول عليها.

وأكد الوزير، أن الوزارة لن تألوا جهدا في إنجاز هذا الملف ، موجها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمتابعة اللحظية مع الملحق العمالي التابع للوزارة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة العراق واتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن .

وحرص الوزير على النزول بنفسه وطمأنة أصحاب المعاشات التقاعدية المتواجدين بديوان عام الوزارة بعد اجتماعه مع ممثلين عنهم، مؤكدا أن دور الوزارة هو خدمة العمال بالداخل والخارج، والسعي نحو حصول المصريين العاملين بالخارج على مستحقاتهم .

وقال "شحاتة" إنه سوف يتم التواصل من خلال الوزارة مع الجهات العراقية المختصة وبحث كافة المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات التقاعدية والعمل على تذليلها .

ومن جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب المعاشات عن سعادتهم بتولي الوزير حسن شحاتة منصبه وزيرا للقوى العاملة وقدموا له التهنئة داعين الله أن يعينه على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقه.

 
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جانب من لقاء الوزير بالعمال 

 

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لقاء الوزير 

 


القوى العامله

المعاشات التقاعديه

اصحاب المعاشات



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