اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد: تحلوا بالجهد لتكونوا امتدادا لشيوخكم

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:40 م
وزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد: تحلوا بالجهد لتكونوا امتدادا لشيوخكم المستشار عمر مروان
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم حلف اليمين القانونية، للمندوبين المساعدين الجدد بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016، تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.
 
ورحب المستشار عمر مروان وزير العدل، بالمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، كما هنأ الأعضاء الجدد على صدور قرار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتعيينهم في هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا دور الهيئة العريق في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وذكر: يجب على الأعضاء الجدد أن يتحلوا بالعمل والجهد، ليشكلوا امتدادًا طبيعيًا لشيوخهم الأجلاء.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أصدر القرارين الجمهوريين رقمي 322 و323 لسنة 2022 بتعيين بعض المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة.
 
وشمل القرار الأول 322 لسنة 2022 تعيين 260 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما شمل القرار رقم 223 لسنة 2022 تعيين 293 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016.
 
وحددت وزارة العدل أمس الأحد موعدا لأداء المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2015، بينما يؤدى اليوم الإثنين المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 2016 اليمين القانونية.
 
 

قضايا الدولة

اليمين القانونية

دفعة 2016

المندوبين المساعدين

هيئة قضايا الدولة

وزارة العدل

القسم القانونية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يجتمع مع المستشار عمر مروان وزير العدل

السبت، 04 يونيو 2022 02:39 م

وزير العدل من الدقهلية: الرئيس وجه بتطوير كافة المحاكم والمنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. المستشار عمر مروان: إنشاء شهر عقارى بمجمع المحاكم بالمنصورة.. ويهيب بالعاملين حسن معاملة المترددين

الخميس، 02 ديسمبر 2021 09:00 م

وزير العدل فى جولة بالإسكندرية.. المستشار عمر مروان يتفقد تطوير المحكمة الابتدائية لمنظومة التقاضى الجديدة.. ويفتتح مركز خدمات نادى القضاة..ويؤكد: مشروع قانون بتيسير إجراءات الشهر العقارى لتشهد نقلة نوعية.. صور

السبت، 29 مايو 2021 05:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة