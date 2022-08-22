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ناشطتان تفاجئان مستشار ألمانيا بخلع ثيابهما لمطالبته بحظر الغاز الروسي

الإثنين، 22 أغسطس 2022 01:31 م
ناشطتان تفاجئان مستشار ألمانيا بخلع ثيابهما لمطالبته بحظر الغاز الروسي الناشطات عاريتا الصدر
كتبت: هناء أبو العز

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فاجأت ناشطتان، المستشار الألماني أولاف شولتس، بخلع ملابسهما، لتظهرا بصدرين عاريتين، في محاولة لالتقاط صورة معه، للمطالبة بـ"حظر الغاز" الروسي.
 
جاء ذلك أثناء تنظيم الحكومة الألمانية فعاليات "الأبواب المفتوحة" التقليدية السنوية، التي تفتح خلالها مؤسسات الدولة الرسمية أبوابها أمام الجمهور، وبعد جلسة الأسئلة والأجوبة، يكون عادة المستشار الألماني قريبا من الناس، مع إمكانية التقاط صور "سيلفي" معه، حسب ما أورده موقع "تي أونلاين" الألماني، لكن الناشطتين فاجئته بموقفهما.
 
وصرخت الناشطتان ثم قامتا برمي أوراق نقدية غير حقيقية، ولكن سرعان ما رافقهما عناصر الأمن إلى الخارج، وعاد الهدوء إلى المكان بعد موقف لم يكن الكثير من الناس يتوقع حدوثه، وفي مقدمتهم شولتس نفسه، الذي بقي هادئا كعادته.
 
ويعد كشف الصدر أحد  مظاهر الاحتجاج التي اتخذتها منظمة فيمن النسائية الحقوقية، وهي حركة أنشئت في سنة 2008 في العاصمة الأوكرانية كييف تناهض استغلال النساء الأوكرانيات.
 
و أسست المنظمة فروعا لها في أوروبا الشرقية، قبل أن تصبح معروفة عالميا بتنظيم احتجاجات عارية ضد عدد من السياسات والظواهر والأحداث التي يشهدها العالم.
 
 
 

المانيا

اليوم المفتوح

ناشطات

عاريات الصدر

اوكرانيا

منظمة فيمن

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