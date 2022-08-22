نائب محافظ دمياط يوجه باستغلال تغطيات الري بإقامة حدائق عامة

دمياط معتز الشربيني

وجه إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير عام رى دمياط ومدير هيئة املاك اوقاف دمياط وأملاك الثروة السمكية و بتطوير ورفع كفاءة مداخل المدن حتى يتناسب مع المكانة الحضارية للمدينة.



كما وجه بمتابعة أعمال تطهير الترع و رفع نواتج التطهير ووضع خطة باحتياجاتهم بتطهير الترع لكل مركز و مدينة بالتنسيق مع مديرية الري ،ومناقشة استغلال تغطيات الرى المتواجدة بنطاق المحافظة لاقامة مشروعات تنموية و خدمية فضلا عن استغلالها وتجميلها .



وبحث مقترح اقامة كورنيش لمدينة الزرقا على الترعة الشرقاوية بمدخل المدينة بداية من كوبري المركز حتى كوبري البخارى كمتنزه جديد لاهالى المدينة،و رفع كفاءة مدخل مدينة دمياط واستغلال تغطية ترعة البلامون بداية من كوبرى الهويس لعمل متنزها لاهالى المنطقة .



كما بحث نائب المحافظ مقترح باقامة "حديقة مركزية بمدخل شطا بمدينة دمياط " لتكون متنزها لأهالى دمياط



وأشار نائب المحافظ، إلى أن الجميع يعمل من اجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالارتقاء والنهوض بمستوى الحدائق و الميادين والمساحات الخضراء والاهتمام بالمشروعات التنموية و الخدمية.

