نائب محافظ بنى سويف يشهد البرنامج التدريبى "نحو قيادة نسائية فاعلة"

بنى سويف ــ هانى فتحى

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، جانباً من فعاليات البرنامج التدريبي للمجموعة الثالثة على القيادة والإدارة لعدد 40 سيدة من الصف الثاني بالقطاع الحكومي" تحت عنوان" نحو قيادة نسائية فاعلة"، والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، وذلك بحضور نرمين محمود مقررة فرع المجلس، ونخبة من المحاضرين وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.

وفي كلمته أكد "حبش" على أهمية الاستفادة من مثل تلك البرامج التدريبية، لتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الكوادر النسائية، خاصة وأن البرنامج يستهدف تدريب كوادر الصف الثاني من القطاع الحكومي على مهارات القيادة والإدارة، لاسيما مع استثمار دعم القيادة السياسية للمرأة في الفترة الحالية باعتبارها شريكاً أساسياً في النهوض بالمجتمع المصري وهو ما ظهر بشكل واضح في تبوء المرأة المصرية مناصب قيادية على كافة المستوىات التنفيذية والنيابية، مشيرا إلى حرص المحافظة بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على دعم وتشجيع القيادات النسائية لشغل الوظائف القيادية والمشاركة في إدارة الملفات الهامة والحيوية.

من جانبها أضافت "نرمين"، أن البرنامج التدريبي الذي افتتحه أمس المحافظ يتضمن التدريب على الإدارة والتخطيط وإدارة الازمات ومهارات الاتصال والتواصل وإدارة الوقت والعمل تحت ضغط وكسب التأييد وغيرها من الموضوعات الإدارية المختلفة و المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة ، وذلك بالشراكة مع أساتذة وأكاديميين من جامعة بنى سويف، لتدريب كوادر الصف الثاني من بعض الجهات الحكومية التى تم ترشيحها من المحافظة من مديريات "الصحة، التعليم ، الزراعة ،شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، شركة الكهرباء".