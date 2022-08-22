محافظ بنى سويف يتفقد مشروع إنشاء موقفين بمساحة 25 ألف متر أسفل محور عدلي منصور

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته التفقدية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ، ضمن الرؤية والإستراتيجية التنموية المحلية التي تعمل من خلالها المحافظة للدفع بخطط الحكومية في مختلف القطاعات والتي تستهدف الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والمرافق ، في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي خطوة عملية جديدة في المشروع الحيوي الذي يتضمن إنشاء موقفين لسيارات الأجرة أسفل كوبري عدلي منصور بالتعاون بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري ، بهدف تخفيف الضغط على بعض المواقف الحيوية بالمحافظة ، مثل موقف محيي الدين الذي يكتظ بخطوط السير داخل المحافظة وخارجها ، بجانب إمكانية نقل موقف سيارات مركزي الواسطي وناصر بالمدينة.

ووجه المحافظ، خلال جولته التفقدية اليوم، بسرعة تسليم مواقع العمل للشركات المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع ، حيث تجول بالموقعين ، مناقشا مع مسؤولي التنفيذ "هيئة الطرق – مديرية الطرق – المكتب الفنى" كافة تفاصيل المشروع ، وأية معوقات قد تعوق البدء في التنفيذ ، حيث أفاد المسؤولون أنه لا توجد أية معوقات حاليا وأن الموقع جاهز للبدء في تنفيذ المشروع.

كما ناقش المحافظ الرؤية المستقبلية للمشروع ، حيث أكد على ضرورة مراعاة تنفيذ التصميم الذي تم اعتماده الذي يتضمن التوسع المستقبلي بالموقف ، حتى لا تتكرر المشكلات التي تعرضت لها المواقف القديمة والتي واجهت أية توسعات ضرورية لتخفيف الزحام والتكدسات والقضاء على العشوائيات الناجمة عن ضيق المساحات المتاحة والتي أدت في النهاية إلى سوء الخدمة التي يحصل عليها جمهور المواطنين.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تمت مراعاة عدد من المطالب الحالية والمستقبلية لضمان استمرار جودة الخدمة المقدمة وتعظيم القيمة المضافة من الموقع وتوفير التسهيلات اللازمة لسهولة الحصول على الخدمة وتيسيرها على المواطنين ، خاصة وأن مساحة الموقفين تصل إلى 25 ألف متر مسطح ، بواقع 18 ألف للموقف الكبير الذي سيستوعب لـ 445 سيارة، وبه منطقة خدمات مكونة من : 18 محل مساحات مختلفة ، و24 كشك ، و7 آلاف متر مسطح للموقف الصغير الذي سوف يستوعب 150 سيارة بجانب منطقة خدمات 9 محلات مساحات مختلفة ، فضلا عن منطقة خدمات وسطى بين الموقفين تحتوي على : قسم أمن، محطة إطفاء ،عيادة ،غرفة ادارة ،مسجد رجالي ومصلى نسائي – منطقة ATM – مكتب بريد.

وكلف المحافظ المكتب الفني بإعداد دراسة تشمل كافة النواحي الفنية والجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية في كافة الخدمات المتوافرة بالموقفين التي تتطلب الطاقة، مثل: الإنارة، منطقة الخدمات وغيرها، لاستغلال تندات انتظار السيارات والمواطنين ووضع اللوحات الشمسية عليها، والذي سيعطي قيمة مضافة أخرى للمشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة : المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمهندس طارق الجزار رئيس هيئة الطرق بالمحافظة، الأستاذ هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية المركز ومدينة بني سويف ، والأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة ، وبعض أعضاء المكتب المعنيين بالمشروع ، والمهندس نصر بركات وكيل وزارة الري ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.



خلال تفقد محافظ بنى سويف المشروع



خلال تفقد محافظ بنى سويف المشروع



خلال تفقد محافظ بنى سويف المشروع



خلال تفقد محافظ بنى سويف المشروع



خلال تفقد محافظ بنى سويف المشروع