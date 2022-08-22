نائب محافظ أسوان تتفقد المقر الجديد للعيادات الشاملة

أسوان - عبد الله صلاح

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبته غادة أبو زيد بالقيام بجولة ميدانية لتفقد المقر الجديد لعيادات أسوان الشاملة بمقر التأهيل الإجتماعى بطريق السادات وذلك نظراً لتنفيذ أعمال التطوير والإحلال والتجديد للمقر القديم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ووجه محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات وتلافى الملاحظات التى رصدتها النائبة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة بالشكل المطلوب.

وشملت الجولة الميدانية تفقد صالات الإنتظار ومبانى اللجان الطبية والعيادات التخصصية ومنها عيادات الصدرية والجراحة العامة والأوعية الدموية والسمعيات ، بالإضافة إلى عيادات النسا والتوليد والجهاز الهضمى والكلى والسونار والباطنة ، علاوة على عيادات القلب والمخ والأعصاب والرمد ، فضلاً عن عيادات النفسية و المسالك البولية والروماتيد.

وخلال الجولة وجهت غادة أبو زيد بسرعة مراعاة تطبيق أساليب الحماية والسلامة المهنية من خلال إيجاد مخرج للطوارئ وتوفير منافذ ووسائل للتهوية الجيدة ، مع عمل لوحات إرشادية لأماكن العيادات الطبية والمكاتب الإدارية، بجانب توفير مبردات لمياه الشرب وتدعيم أماكن الإنتظار بمظلات إضافية ، فضلاً عن تقسيم الأطباء للعمل على فترتين لمنع التكدس والإزدحام داخل العيادات الشاملة.