اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:20 ص
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موازنة 2022/2023 تتضمن حزمة لتحسين الدخل لـ4.5 مليون موظف.. التفاصيل

الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:00 ص
موازنة 2022/2023 تتضمن حزمة لتحسين الدخل لـ4.5 مليون موظف.. التفاصيل مجلس النواب
كتب كامل كامل

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أكد البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 الذى تقدم به الدكتور محمد معيط وزير المالية لمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه.
 
وأشار البيان المالى إلى التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية7 مليارات جنيه.
 

البيان المالي

الحكومة

مجلس النواب

تحسين دخول 45 مليون موظف



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