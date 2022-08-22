اليوم السابع
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منسق أسبق للمناخ: جفاف 6 أنهار فى العالم دليل على الاختلال المناخى

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:30 م
منسق أسبق للمناخ: جفاف 6 أنهار فى العالم دليل على الاختلال المناخى جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور سيد صبرى، المنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان المناخ، إن جفاف 6 أنهار فى العالم، يوضح الاختلال المناخى، حيث تغيرت أماكن سقوط الأمطار، كما أن ذوبان الجليد يؤدى إلى نزول المياه لهذه الأنهار وارتفاع الحرارة قد يؤدى لجفافها.

 

وأضاف الدكتور سيد صبرى خلال إتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور، أيضا من ضمن جفاف الأنهار أنه كما توجد أيضا تغيرات ديموغرافية، كما أن الإرتفاع المتوسط فى درجات الحرارة الصغرى يؤدى لارتفاعات أخرى فى درجات الحرارى القصوى مرة أخرى فيؤثر على جفاف الأنهار وانخفاض المياه.

 

وأكد أن دول الاتحاد الأوروبى تساهم فى الانبعاثات الحرارية العالمية وأكثر الدول انبعاثا هى الصين وأمريكا، ولكن الصين مصنفة ضمن هذا الأمر من الدول النامية، وهذا سيؤثر على معدلات التنمية فى هذه الدول لأنهم سوف يستغنون عن أشياء ويستعملون أشياء أخرى، موضحا أن قمة المناخ مهمة جدا جاءت فى توقيت حيوى.

 


اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

المناخ

جفاف أنهار

الإختلال المناخى

سقوط الأمطار



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