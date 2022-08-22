مقتل 6 إرهابيين في العملية الأمنية الأخيرة بتلال حمرين فى العراق

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الاثنين، عن مقتل 6 إرهابيين خلال العملية الأمنية الأخيرة في تلال حمرين، بالإضافة إلى العثور على وثائق تبين طرق تمويل العصابات الإرهابية واتصالاتهم.



وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العملية الأخيرة في منطقة تلال حمرين كانت مبنية على جهد استخباري مسبق ومتابعة لتحركات الإرهابيين لحين وصولهم الوكر، موضحا أنها أسفرت عن مقتل قيادات بارزة للعصابات الإرهابية والبالغ عددهم 6 إرهابيين أبرزهم ما يسمى بالإداري العام لقاطع صلاح الدين أبو مريم القحطاني، فضلا عن أحد القيادات الميدانية والمسؤول عن عمليات التنظيم في القاطع، حيث كان ضابطا في الجيش سابقا والمنسق العام والمالي في هذه المنطقة.



وأضاف أن الإرهابيين مسؤولون عن عمليات القتل والخطف التي حدثت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى العثور على مجموعة من الوثائق طور التحليل في استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، موضحا أن المعلومات الاستخبارية تكشف تمويل العصابات الإرهابية وطرق الاتصال المتبعة بالفترة الحالية وخاصة أنه يبتعد عن استخدام أجهزة الهاتف.



وأكد النعمان أن الجهاز مستمر في متابعة وملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير الأوكار التي يتواجدون فيها خاصة في المناطق القريبة من كركوك.



وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، السبت الماضي، استهداف طائرات القوة الجوية أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.