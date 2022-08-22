مفوضية اللاجئين تضع إطارا لتتبع خطة الاستجابة للاجئين في بولندا 2022

كتبت : هند المغربي

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم وضع إطار لتتبع أداء خطة الاستجابة للاجئين في بولندا لعام 2022 بهدف ضمان الشفافية والمساءلة وتجنب الازدواجية، ومراقبة برامج اللاجئين، بالإضافة إلى إبلاغ الحكومة والجهات المانحة المعنية بالأنشطة الإنسانية التي تحدث في بولندا.

ووفق تقرير المنظمة فإن النظام أمن ومرن ويوفر نظام إدارة معلومات سهل الاستخدام ومثالي للتعاون في جمع البيانات وإعداد التقارير وستوفر المفوضية الوصول إلى هذا البرنامج لجميع الشركاء في الاستجابة.

وكانت المنظمة أنشأت موقع HELP الإلكتروني الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حيث تم انشاء هذا الموقع للاجئين وطالبي اللجوء في بولندا، وأفراد عائلاتهم، والأشخاص الذين يساعدونهم.