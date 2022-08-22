مطار الغردقة الدولى يستقبل 11 ألف راكب على متن 76 رحلة طيران

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الأثنين، 76 رحلة طيران دولية أغلبها أوربية، تقل علي متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية المختلفة .

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأثنين، 8 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الإجراءات لهم لنقلهم للفنادق المختلفة .

وتبين من جدول رحلات الطيران اليوم وصول 5 رحلات من التشيك ورحلتين من إيطاليا ورحلة داخلية ضمن الـ 118 رحلة المقرر ان يستقبلها المطار خلال الاسبوع بداية من السبت الماضي حتي الجمعة، وتصل الرحلات من 11 دولة أوربية علي رأسها السياحة التشيكية بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية خلال الأسبوع.