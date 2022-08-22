مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين إثر حريق بمنزل بقرية بنى عديات منفلوط بأسيوط

لقت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرين بحروق متفرقة فى أنحاء الجسم إثر نشوب حريق بقرية بنى عديات بمركز منفلوط.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مامور مركز شرطة منفلوط يفيد باندلاع حريق فى منزل بقرية بنى عديات مركز منفلوط إثر ماس كهربائى أدى إلى انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وبالانتقال الحماية المدنية والاسعاف تبين مصرع فرحة ع 6 سنوات وإصابة 3 آخرين هم عادل ز 25 سنة وسيد ع 3 سنوات وتم دفع بسيارتى إطفاء إلى مكان الحريق نجحت فى السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقى المنازل وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة.