مصرع سائق بسبب إصابته بطلق نارى فى مشاجرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى فى مشاجرة عنيفه بمركز ايتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز ايتاى البارود، وبالفحص تبين وصول م ح ع 27 سائق إلى مستشفى ايتاى البارود مصاب بطلق ناري، وتوفى قبل وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأمنية، حدوث مشاجرة بين شخصين بإحدى قرى ايتاى البارود، على إثرها قام المتهم بإطلاق عيار ناري فارداه قتيلا، وفر هارباً وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.