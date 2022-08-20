حماية من الفكر المتطرف ونشر الوسطية.. مكتبات المساجد تفتح أبوابها للأطفال"صور"

أكدت وزارة الأوقاف، أن مكتبات المساجد شهدت إقبالا على مطالعة الكتب الجديدة التي تم تزويد المكتبات بها، كما قامت بعض المديريات بتكريم المتميزين والأكثر انتظامًا بالبرنامج الصيفي للأطفال، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتفعيلًا لدور المكتبات العامة التابعة للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بالمساجد الكبرى والبالغ عددها 418 مكتبة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم تزويد المكتبات الكبرى بالمساجد بـ 30947 كتابًا في الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، إضافة إلى مجموعة كتب: "ركن الطفل".