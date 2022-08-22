مستشار الأمن القومي العراقي يعلن بدء العمل لإنهاء ملف مخيم الهول

وكالات

ترأس مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، الجلسة التأسيسية لمجموعتي العمل العراقية والدولية، المعنية بتنفيذ الإطار الدولي لإعادة العراقيين من شمال شرقي سوريا، وتفكيك مخيم الهول السوري.

وافتتح الأعرجي، أعمال الجلسة بكلمة أكد فيها على أهمية العمل لإنهاء التهديد الذي يسببه مخيم الهول، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الملف، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت قراراً شجاعاً وباشرت بتنفيذه منذ مايو 2021.

وتمخض عن الجلسة تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات "الحماية القانونية للأطفال"، "الأمن والمساءلة للبالغين"، "إعادة التأهيل"، "إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية".