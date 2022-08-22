محافظ قنا يستقبل 145 مواطنا بمكتبه لبحث طلباتهم وشكاواهم

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظة قنا، ومحمد صلاح السكرتير المساعد للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ قنا ونائب المحافظ والسكرتير المساعد للمحافظة 145 مواطنا، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.



خلال استقبال المواطنين



خلال استقبال المواطنين