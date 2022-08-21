محافظ قنا يعقد اجتماعا عاجلا لحل مشكلة الصرف الصحى بقرية طوخ

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وثلاثة مواطنين ممن تقدموا بشكاوى بشأن توصيل الصرف الصحى بقرية طوخ، وشارعىّ الجنينة والمنتزه بمدينة نقادة .

وقال محافظ قنا، إن مشروع الصرف الصحى بقرية طوخ، يجرى العمل به طبقا للجدول الزمنى المخطط له ضمن الخطة الإستثمارية، بنسبة تنفيذ بلغت 70%.

وأضاف الداودي، أنه تم الاتفاق مع مسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا على تكثيف العمل للانتهاء من كافة أعمال المشروع من شبكات انحدار وخط طرد ومحطة الرفع بحلول شهر مارس القادم، مشيرًا إلي أن تم تكليف المسئولين بسرعه مد توصيل الصرف الصحى لشارعىّ الجنينة والمنتزه بمدينة نقادة، وربطهما بشبكات الإنحدار القائمة بالمدينة، والإنتهاء منها خلال بحد أقصى خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقدم المواطنون شكرهم إلى محافظ قنا، على اهتمامه بشكاوى المواطنين، وحرصه على إيجاد حلول فورية لها، معربين عن سعادتهم بالإستجابة لشكواهم، والموافقة على توصيل الصرف الصحى خلال فترة وجيزة.