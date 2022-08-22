محافظ دمياط: 7 سبتمبر آخر موعد للمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن انطلاق الفعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها الحكومة المصرية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية.

ودعت محافظ دمياط، رؤساء القطاعات المختلفة للإعلان عن تلك المبادرة وحث الفئات المستهدفة وهى "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية" حياة كريمة "، وكذلك المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، بالإضافة إلى المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع الشهر القادم لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية واقليمية وعالمية، لافتة إلى أنه سيتم اختيار أفضل 18 مشروعًا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر سيعقد فى أكتوبر 2022 بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.

فى سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم استئناف أعمال حملات الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى مرحلتها الأولى، مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة 14 حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى والآثار بإجمالى مساحة 1579 م2 بمركز فارسكور.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من حملات استرداد أملاك الدولة إلى 118 حالة بإجمالى مساحة 19394 م2.