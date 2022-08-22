محافظ بورسعيد يوجه بإزالة كافة الإشغالات والتعديات فى حى المناخ

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإزالة كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري، وذلك بمناطق العاشر من رمضان وامتداد شارع النصر بنطاق حي المناخ خلال جولته التفقدية بالمنطقة لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

وشدد محافظ بورسعيد، على منع تواجد الاشغالات والمخالفات مرة أخرى، مؤكدًا متابعته المستمرة لهذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد، وعدم التعدي على حرم الطريق، وإزالة الاشغالات المتواجدة على الأرصفة بمحيط المنطقة.

كما وجه محافظ بورسعيد، بتحقيق أعلى مستوى من النظافة ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أن مدينة بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسموح بعودة المخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.