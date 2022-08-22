اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:34 م
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إزالة مزارع سمكية مخالفة فى جنوب بورسعيد.. صور

الإثنين، 22 أغسطس 2022 02:19 م
إزالة مزارع سمكية مخالفة فى جنوب بورسعيد.. صور ازالة المزارع السمكية
بورسعيد - محمد عزام

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شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الإثنين، لإزالة المزارع السمكية المخالفة جنوب بورسعيد.

وأسفرت الحملة التي شاركت بها مديرية أمن بورسعيد، ومديرية الزراعة، وحي الجنوب، عن تنفيذ قرارات الإزالة لمزارع سمكية مخالفة، كونها تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تأتي الحملة ضمن فعاليات الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين، تطبيقًا للقانون وتنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية في هذا الشأن.

ازالة مزارع جنوب بورسعيد
ازالة مزارع جنوب بورسعيد

 

جانب من أعمال ازالة المزارع
جانب من أعمال ازالة المزارع

 

ازالة المزارع السمكية
ازالة المزارع السمكية

 

جانب من إزالة المزارع
جانب من إزالة المزارع

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