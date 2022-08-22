محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

المنيا- حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وأكد المحافظ على تسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشدا المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال زراعة عدد من الأشجار المثمرة بطريق المحيط شرقا وجانبي طريق ترعة سرى باشا بنزلة اسمنت، حيث تنوعت الأشجار ما بين التوت والرمان والزيتون.



المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة (1)



المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة (2)



جانب من المبادرة (1)