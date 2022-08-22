محافظ المنوفية يتابع جهود تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بضرورة تضافر الجهود فى تنفيذ الموجة الـ (20) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية والتى انطلقت يوم 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 وذلك بهدف استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موجهاً بإعداد تقرير وحصر دقيق لجميع المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة بأسمائهم للعرض على رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وحرمانهم من الدعم وتجميد بطاقاتهم التموينية تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما تم تنفيذه من إزالات ضمن الموجة الـ 20 على مستوى المحافظة، حضر الاجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، ووكيل وزارة الزراعة والرى وجهات الولاية، رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين وممثلى الجهات المعنية، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.

وفى مستهل اجتماعه أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه موقف تنفيذ الإزالات أولا بأول، موجهاً بتشكيل لجنة غداً من الادارات المختصة بالديوان العام والوحدة المحلية ومديرية الزراعة والتفتيش والمتابعة لإعادة مراجعة عدد من حالات التعدى والتى تتنوع بين الحالات البسيطة والمتوسطة بكافة أرجاء المحافظة وحصرهم ووصفهم بشكل تفصيلى والعرض عليه فوراً لاتخاذ اللازم.

كما وجه المحافظ بإعداد خطاب موجه لمدير أمن المنوفية لإزالة (37) حالة تعدى بمركز ومدينة أشمون، مشدداً على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات بصفة دورية وتحرير محاضر تبوير وتشوين وتنفيذ كافة الإجراءات الرادعة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، مؤكداً أنه فى حالة رصد أى تعديات أو متغيرات مكانية لم يتم اتخاذ ضدها أى إجراء سيتم توقيع عقوبات رادعة حيال المتقاعسين.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ الإزالات بنطاق كل مركز على حده ومقارنتها بالمستهدف الفعلى ضمن الموجة الـ 20، حيث ناقش محافظ المنوفية كل رئيس وحدة محلية عن الجهود المبذولة فى تنفيذ الإزالات لحالات التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وكذا المتغيرات المكانية، فضلاً عن الإجراءات التى تم اتخاذها على أرض الواقع، مؤكداً على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حسم مع أى محاولات تعدى وإزالتها فى المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً أنه سيتم عقد لقاء آخر الأسبوع القادم لمتابعة الموقف والتأكد من تنفيذ الإزالات بشكل فورى، مشدداً على أنه لن يتم السماح بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانونى لذلك.