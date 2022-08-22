محافظ القليوبية يطلق المرحلة الثانية لمشروع المستشفى الجامعي في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إشارة بدء المرحلة الثانية من مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد، بحضور المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل ووزير النقل الأسبق، واللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، ولفيف من قيادات جامعة بنها، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، إلى شرح تفصيلي من مهندسي شركة وادي النيل، حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى الجديد والرسومات والتصميمات والتخصصات والخدمات الطبية التي سوف تقدمها للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بكافة القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، مُشيرًا إلى أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد أحد المشروعات الهامة الجاري إنشاؤها بالمحافظة، ويمثل إضافة جديدة للمنظومة الصحية؛ لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف الهجان، أن المحافظة كان لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويجرى حاليًا تطوير 5 مستشفيات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة بنها لإقامة مستشفى بنها الجامعي الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة أن مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030؛ للتنمية المستدامة وخطة الجامعة في المجال الصحي، والتي تتسق مع الخطة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي في مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية، وبأعلى جودة، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة لإجراء العمليات في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مشروع المستشفى الجديد يعد أحد أكبر المشاريع الطبية، والذي سيُحدث نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وتنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة، مُشيرًا إلى أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد أحد المشروعات العملاقة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي الهام.

يذكر أن مشروع المستشفى التخصصي الجديد سيتم إنشاؤه على 4 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 60000 ألف متر مربع، وتشمل بدروم وأرضى و7 متكرر، بسعة 450 سريرًا، و15 غرفة عمليات، و50 سريرًا بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقًا لأحدث المعايير الدولية.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، ود. محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، ود. عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.



جانب من الاحتفالية



خلال تدشين المرحلة الثانية من إنشاء المستشفى الجامعي الجديد



خلال الاحتفالية