انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها بالقليوبية 3 ساعات الثلاثاء لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها، الثلاثاء المقبل، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة الثانية عصراً وحتى الساعة الخامسة مساءا، وذلك لعمل صيانة وغسيل لشبكات مياه قها.

وأهابت الشركة، في بيان لها، بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجاتهم من المياه في هذا التوقيت، وأنه سيتم الدفع للسيارات للمناطق المتضررة من الانقطاع، وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة وغسيل الشبكات والتأكد من صلاحية المياه للاستعمال.

وفي سياق متصل أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه لكافة قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة، موضحا أن المحطات من المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أن المرحلة الأولى تضمن مركز شبين القناطر، بعدد 36 قرية، لافتا إلى أن الوصلات المنزلية للصرف والمياه لهذه القرى وصلت نسب التنفيذ لنحو 100%.

وأشار، إلى أن عدد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة حوالى 36 قرية، مشيرا إلى أن في مركز شبين القناطر تم تنفيذ أعمال وصلت منزلية بما يقارب من 26 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال المد والإحلال للشبكات في 13 قرية ووصلت نسبة التنفيذ لـ98%، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال مشروعات المياه والصرف للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة داخل محافظة القليوبية تصل لـ600 مليون جنيه.

وأضاف، أن الشركة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وذلك فى عدد 3 مراكز وهي " الخانكة وطوخ وقليوب، باجمالى عدد القرى يصل لنحو 82 قرية.