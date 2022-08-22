محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة المياه التشيكى بتكلفة 245 مليون جنيه

فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الأعمال الجارى تنفيذها بمحطة المياه التشيكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط، والتي يجري إحلالها وتجديدها بتكلفة تبلغ 245 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 85 %، وذلك ضمن جولاتا لمحافظ الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بالمحافظة في كافة القطاعات والاستماع إلى أهم الاحتياجات والمقترحات لتطوير بعض المشروعات ومنظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقهم خلال الجولة مروان الشب نائب رئيس حي شرق وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي لتطويرها لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها واستمع المحافظ لشرح تفصيلي لمكونات المحطة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية حيث تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة فضلًا عن توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي كما تم عمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء.

كما تفقد المحافظ ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، أعمال تنفيذ وتشطيب المبنى الإداري والمعمل المركزي الذي يجري تنفيذه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم458 لسنة 2007 ليصبح المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد بإحتوائه على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي) سيتم الانتهاء منه وتشغيله خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة - على اهتمام الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها ، لافتا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي فلي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسيوطي وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها مشيرًا إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

كما اشاد رئيس شركة مياه الشرب بجودة اعمال الاحلال والتجديد التي تتم بالمحطة والمعمل المركزى لخدمة أهالي المحافظة ، فضلاً عن استكمال باقى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ، لتحقيق أهداف الحكومة وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإرضاء المواطنين وتقديم خدمات متميزة في كافة القطاعات .



تفقد محطة المياه التشيكى



تفقد محطة المياه التشيكى



تفقد محطة المياه التشيكى



تفقد محطة المياه التشيكى