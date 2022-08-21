اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حملات نظافة وتجميل وبلاط إنترلوك للأرصفة فى شوارع منطقة الأزهر بأسيوط.. صور

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:47 م
حملات نظافة وتجميل وبلاط إنترلوك للأرصفة فى شوارع منطقة الأزهر بأسيوط.. صور نظافة وتجميل بحي شرق
أسيوط - فريق المحافظات

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات التجميل والنظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمراكز والأحياء لافتاً إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه جاري تركيب بلدورات وبلاط الانترلوك للأرصفة بشوارع منطقة الأزهر بعد رفع المخلفات وتوسية وتمهيد الشوراع وذلك ضمن خطة المحافظة للتجميل الموضوعة مسبقاً موجهاً ببذل مزيد من الجهود لرفع كافة الشوارع وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم وذلك حرصاً على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وتنفيذ خطط المحافظة

من جانبه أوضح محمود ياسين رئيس حي شرق أسيوط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل منطقة الأزهر بنطاق الحي حيث تم تنفيذ حملة نظافة ورفع للمخلفات وتركيب بلدورات وبلاط انترلوك للارصفة الموجودة بمحيط مدارس أسيوط المتميزة لغات والفارق الرسمية لغات ضمن خطة الحي للتجميل والتطوير بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لتسهيل حركة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمه لهم لافتا إلى أن الحملة شارك بها مروان إبراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي ومسئولي النظافة بالحي وبواسطة معدات الحملة الميكانيكية التابعة للمركز مؤكدًا عل استمرار تركيب بلاط الانترلوك واستكمال اعمال التجميل التي تتواصل تباعاً بباقي الشوارع في المنطقة بالكامل.

نظافة وتجميل بحي شرق (6)
نظافة وتجميل بحي شرق

 

نظافة وتجميل بحي شرق (5)
نظافة وتجميل بحي شرق

 

نظافة وتجميل بحي شرق (9)
نظافة وتجميل بحي شرق

 

نظافة وتجميل بحي شرق (8)
نظافة وتجميل بحي شرق

 

نظافة وتجميل بحي شرق (7)
نظافة وتجميل بحي شرق

 

نظافة وتجميل بحي شرق (4)
نظافة وتجميل بحي شرق

 

نظافة وتجميل بحي شرق (3)
نظافة وتجميل بحي شرق

 

نظافة وتجميل بحي شرق (2)
نظافة وتجميل بحي شرق

 

نظافة وتجميل بحي شرق (1)
نظافة وتجميل بحي شرق

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اخبار مصر

حي شرق اسيوط



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