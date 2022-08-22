محافظ أسيوط: تنفيذ 86 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة

فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات المستمرة للمرحلة الاولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري والتى يجرى تنفيذها مراكز وقرى ونجوع المحافظة اسفرت عن عن تنفيذ 86 حالة إزالة لتعديات على اراضى زراعية ومخالفات مبانى خلال يوم واحد ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ،مشدداً على مواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدى بكل حزم للتعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين لافتا إلى تنفيذ الموجة الـ 20 يتم على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها يوم 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير الامن الغذائى .

وأشار محافظ أسيوط ، فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم الاثنين، إلى أنه تم تكليف العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالاشراف على حملات ازالة التعديات ضمن الموجة الـ 20 ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ورؤساء المراكز والاحياء وبمتابعة مستمرة من مسئولى ملف الازالات بالمحافظة برئاسة شريف دياب مسئول ملف الازالات ، موجها كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط ومسئولى الطرق لتكثيف حملات الازالة بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية .

وأوضح محافظ أسيوط، أن حملات المرحلة الأولى اسفرت عن إزالة 86 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومجاري مائية بمراكز الغنايم والفتح وساحل سليم والبدارى ،ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجهود المبذولة لإسترداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف ، موضحاً أنه تم تنفيذ 1 قرار إزالة على اراضى زراعية ، بإجمالي مساحة 18 سهم ، فضلاً عن إزالة عدد 85حالة تعدى على اراضى مبانى بمساحة 4373 متر وذلك تحت إشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ونوابهم ومسئولي أملاك الدولة الإزالات والجمعيات الزراعية وفي وجود قوة تأمين من الشرطة.

كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة لافتا الى انه تم تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



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