محافظ أسوان: زيادة اعتمادات خطة العام المالى الحالى بنسبة 33% عن الماضى

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن الاعتمادات المالية لخطة التنمية المحلية للعام المالى الحالى 2022 / 2023 شهدت زيادة بنسبة 33 ٪ لتصل إلى أكثر من 547 مليون جنيه عن خطة العام السابق 2021 / 2022 ، وهو الذى يعكس إهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الجهود المبذولة الإرتقاء بحياة المواطن الأسوانى بكافة قطاعات العمل العام.

وأشار، إلى أن ذلك يتوازى مع حجم هائل من المشروعات تشهدها المحافظة لأول مرة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة " بإجمالى 1106 مشروع ، بجانب مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، فضلاً عن إنهاء المشروعات المتعثرة مثل مشروع الإسكان المتميز .

جاء ذلك أثناء رئاسة محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى بحضور نائبى المحافظ غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، وأيضاً نواب المحافظة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والدينية والجامعية.

وخلال الإجتماع الذى إستهل بالإستماع لمقترحات أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة لإدراجها ضمن الخطة القادمة فى صورة مشروعات تلبى المطالب الجماهيرية تم عرض موقف الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء فى الفترة من 1 يناير وحتى 20 أغسطس 2022 حيث تم إنجاز نسبة 99٪ من إجمالى 1143 شكوى وردت من المواطنين بمتوسط زمن الرد 9 أيام ، بينما تم إنجاز نسبة 96 ٪ من الشكاوى الواردة على تطبيق عين المواطن بإجمالى 454 شكوي ضمن التحول الرقمي الذكى ، فيما تم إنجاز 100 ٪ من الشكاوى الواردة ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية " صوتك مسموع " بإجمالى 169 شكوى.

وأضاف عطية، أن تقييم رؤساء المراكز والمدن مرتبط بسرعة إنجاز مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالى الحالى بإجمالى 156 مشروع منها 27 مشروع بتكلفة 50.8 مليون جنيه لمد وتدعيم و شبكات الكهرباء والإنارة ، بجانب 17 مشروع للطرق لرصف 48 كم بتكلفة 112 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 41 مشروع لتحسين البيئة بإعتمادات 273.2 مليون جنيه ، وكذا 11 مشروع للأمن والإطفاء والمرور بإعتمادات 23.4 مليون جنيه ، وأيضاً 60 مشروع لتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بإعتمادات 86.9 مليون جنيه.

كما قرر محافظ أسوان إدراج أى حالات متقاعسة لم تقوم بإنهاء إجراءات التقنين ضمن حملات إزالات الموجة الـ 20 خلال الشهر القادم ، وهو الذى سيسبقه فصل الكهرباء ومياه الشرب عن المبانى المخالفة ، ليتزامن ذلك مع تحقيق المحافظة لزيادة المعاينات والتعاقد نسبة 27 ٪ بإجمالى 108 حالة بعد التوجيه بنزول اللجنة المختصة على الأرض فى المراكز والمدن.

وشدد، على أن تحقيق الإستقرار المعيشى والإجتماعى هو الهدف الآسمى ، ولكن مع الحفاظ على أراضى الدولة حيث أنه تم تحقيق نسبة 50 ٪ للتعامل الفورى مع المتغيرات المكانية بإزالة المخالفات سواء ضمن الحملات المستمرة أو بالإزالة الفورية للمخالفات المستحدثة ، كما تم إنجاز نسبة 50 ٪ من الحالات التى تقدمت بطلبات التصالح بإجمالى 20 ألف و 535 طلب ، وهو الذى يتوازى مع التصدى لكافة الإشغالات والباعة الجائلين ، ورفعها لحظة بلحظة لتسهيل حركة المواطنين والمارة داخل الأسواق والمناطق السكنية المختلفة ، ليتواكب ذلك مع المواجهة الحازمة للظواهر السلبية بالشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات لبسط الحالة الأمنية على الوجه الأكمل.

وكلف أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالإستمرار فى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات أولاً بأول من الحاويات وحولها ، مع المتابعة اللحظية لأداء شركة النظافة المتعاقد معها للتأكد من تنفيذها للأعمال المنوطة لها على الوجه الأكمل ، وهو الذى يستلزم التفاعل المباشر مع مطالب وإحتياجات المواطنين ، والإستجابة السريعة لها ، وإيجاد مبتكرة للمشاكل التى تواجهم ، ورفع أى مشاكل أو مطالب للمستوى الأعلى فى حالة عدم الوصول لحلول جذرية لها .

وشهدت جلسة إجتماع المجلس التنفيذى قيام محافظ أسوان بتكريم الشاب محمد قاسم عبد اللطيف لحصوله على جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2022 ، كما أنه حاصل على العديد من الشهادات فى مجال البرمجة ، وكذا المراكز الأولى فى مسابقات متنوعة ، كما تم عرض آلية تعميم الدليل الإرشادى وتطبيق قانون رسم التنمية رقم " 147 لسنة 1984 " على الجهات الإدارية بنطاق المحافظة ، بجانب عرض كتاب رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بشأن دراسة التقارير الواردة من الجهاز إلى الوحدات المحلية .