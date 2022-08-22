محافظة الجيزة تزيل تعديات على أراضى أملاك الدولة بـ4 مراكز.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مراكز المحافظة فى تنظيم حملات إزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية .

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم إزالة شدة خشبية على مساحة 150م بقرية منشية رضوان وإزالة مخالفة الشروع فى بناء على أراضٍ زراعية بقرية بنى سلامة على مساحة 120م و إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية بهرمس على مساحة 90م وإزالة مخالفات على مساحة 100م بقرية أبو غالب، إلى جانب إزالة شدة خشبية لعقار مخالف بقرية بنى سلامة، وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية بمساحه 2 قيراط بقرية المنصورية.

وتابع راشد جهود مركز ومدينة أبو النمرس فى إزالة سقف بدون ترخيص بعقار بطريق عليا بشبرامنت على مساحة 55م، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية لعقار مخالف بمساحة 65م وإزالة سقف دور مخالف لعقارين بمساحة 65م بشوارع عبدالنبي الشيمي ومزلقان كوبرى العرب، كما تم إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بالبناء المخالف على مساحه 600م بمركز ومدينة البدرشين .

وفى مركز ومدينة الصف تم إزالة 4 حالات تعدٍ على الاراضى أملاك الدولة بقرية عرب الحصار القبلية وشملت الحالات إزالة حوائط وأسوار من البلوك الأبيض على مساحات تتراوح بين 40 م و100م و 200م بالظهير الصحراوي ولاية هيئة الإصلاح الزراعى وإزالة سملات خرسانيه بالدور الأرضي على مساحة 80م .

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من عدم تجدد المخالفات.