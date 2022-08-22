إزالة 16 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة بالغربيةـ على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وتم إزالة عدد 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بمساحة 3 قيراط، كما تم إزالة عدد 12 حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالي مساحة 119 متر مربع.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن شدات خشبية و قواعد خرسانية و مبانى وفرش خرسانى على مساحة 3 قيراط بالوحدات المحلية لقرى الجابرية والعامرية والهياتم.

و فى إطار أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة "المرحلة الأولى"، تم إزالة3حالات تعدى على رى سمنود بمساحة 46 متر مربع كما تم إزالة 9حالات تعدى على صرف غرب المحلة بمساحة 73 متر مربع شملت حفر لجسور وتشوينات طوب وردم قطع لمواسير بالترع والمصارف .

وأوضح أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.