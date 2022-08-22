محافظة الأقصر تعلن تفاصيل نجاحات مشروعات حياة كريمة.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أن الحلم تحقق على أرض المحافظة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق داخل 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وأضافت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الريف المصري تستهدف 34 قرية داخل محافظة الأقصر، منها 27 قرية تضم 171 كفر وعزبة ونجع بإجمالى 467 ألف مواطن بمركز ومدينة إسنا، كما تستهدف المبادرة 7 قرى من مركز أرمنت وتوابعها حوالي 87 عزبة وكفر ونجع، ويتم تنفيذ المشروعات من خلال الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر.

وحققت محافظة الأقصر نسب إنجاز متميزة في تنفيذ مشروعات المبادرة بمركز إسنا ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 3 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 100% بقرى الشغب والدير والحلة، وعدد 6 مجمعات زراعية بقرى الكيمان وحاجر كومير والنمسا وتوماس وأصفون والنجوع بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 40% إلى 90% ، وتم إنشاء المجمعات الزراعية بمساحة 1225 متر مربع لكل مجمع زراعي على حدة.

والمجمعات الزراعية تضم بداخلها جمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي، ومركز تجميع ألبان، كما تم الإنتهاء من تنفيذ 4 مجمعات خدمية حكومية بمركز إسنا بنسبة تنفيذ 100% بقرى الشغب والنمسا وتوماس والعضايمة، وعدد 5 مجمعات خدمية بقرى النجوع والكيمان والحلة والدير وأصفون بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 95% إلى 99%، وتم إنشاء المجمعات الحكومية بمساحة 875 متر مربع لكل مجمع خدمي على حدة.

وتقدم المجمعات الخدمية الحكومية خدمات المركز التكنولوجي، والوحدة المحلية القروية، والتضامن الاجتماعي، والسجل المدني، والشهر العقاري، والمجلس الشعبي المحلي، ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات المجمعات الزراعية والمجمعات الخدمية الحكومية بقرية الشغب 37532 نسمة، وفي قرية النواصر 50875 نسمة، وقرية الحلة 38980 نسمة، وقرية الدير 62478 نسمة، وقرية أصفون 48027 نسمة، وقرية حاجر كومير 4544 نسمة، وقرية العضايمة 11755 نسمة.

ومن جانبه، أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تسير بخطى ثابتة تستهدف الإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء من جميع الأعمال فى التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، والعمل على تذليل كافة التحديات، في ضوء الهدف الرئيسي الذي تسعى المبادرة لتحقيقه وهو نقلة نوعية فى مستوى الحياة للمواطنين، وتشهد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر (2030).