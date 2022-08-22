متحدث الإسكان: العلمين الجديدة تمتلك بنية تحتية ومرافق متطورة

كتب الأمير نصرى

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تقدم مدينة العلمين الجديدة للمصريين والعالم بشكل جميل، فهى تمتلك بنية تحتية قومية ومرافق تتوافق مع أحدث تطوير تكنولوجى وتخدم السياحة.

وأضاف المهندس عمرو خطاب خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن المدينة تضم مجتمعا متنوعا وليست طبقة معينة، موضحا أنه تم عمل وحدات سكنية تناسب محدودى الدخل ومتوسطى الدخل والإسكان الفاخر.

وأكد أن المدينة بها تنوع فى كل طبقات المجتمع وتعدد الخدمات، كما أنها تستطيع أن تستقبل السياح على مدار السنة، وبها الجامعة الأهلية، وجامعة العلمين الجديدة، حيث تم إنجاز 40 ألف فدان فى 4 سنوات، وتستهدف عدد كبير من السكان والسياح.

وأوضح أنه تم توفير فرص عمل واستثمار بها، وتم الإتفاق مع أكثر من مطور صناعى لتوفير فرص عمل، موضحا أنه كى أضمن دمج المدينة يجب أن أربطها بأكثر من محور بالمجتمعات القائمة، كما تم تنفيذ مطار دولى على مستوى عالى جدا، مؤكدا أنها مدينة عالمية تتوافر بها جميع المقومات.

واشار إلى أن الوزارة تنفذ حوالى 20 مدينة، ولدينا مخططات لتنفيذ المدن بشبكات تربط المدن ببعضها، كما أن التكامل يعمل على النجاح، بالإضافة إلى التفكير فى الفرص الإستثمارية.