كولومبيا تلجأ لتقنين الماريجوانا والكوكايين لإنهاء الحرب على المخدرات

فاطمة شوقى

تعتبر كولومبيا موطن أباطرة المخدرات مثل بابلو اسكوبار، وقدرت الحكومة الأمريكية أنها تنتج أكثر من مليون كيلو جرام من الكوكايين، وهو أكبر إنتاج في العالم. ولذلك، فإن الرئيس الجديد للدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية قد أعلن عزمه تنظيم استخدام المواد المخدرة التى تعتبر غير قانونية وذلك لإنهاء الحرب ضد المخدرات.

وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو خلال حفل تنصيبه "حان الوقت لقبول أن الحرب على المخدرات قد لقت فشلاً ذريعاً" ، معلقاً على مشروع قانون قدمته حكومته مؤخراً إلى الكونجرس لإضفاء الشرعية على الماريجوانا الترفيهية، حسبما نقلت صحيفة التيمبو التشيلية.

ويسمح القانون الكولومبي بالفعل بإنتاج الحشيش للأغراض الطبية ، ولا سيما للتصدير إلى الأسواق الخارجية .

وقال السناتور الكولومبي جوستافو بوليفار، أحد الموقعين على مشروع القانون الجديد الخاص بتقنين المخدرات، أن "حتى الولايات المتحدة ، بكل قوتها وأموالها، لا يمكنها الفوز في الحرب على المخدرات. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي ، تنتج كولومبيا مخدرات أكثر مما كانت عليه عندما كان يعيش بابلو إسكوبار ، فهناك المزيد من المستهلكين ، والمزيد من المزارعين.

وقال بوليفار إن الإتجار بالمخدرات يتزايد على الرغم من الأموال التي يتم استثمارها في مكافحتها وآلاف الوفيات التي يعانون منها.

ووجد تقرير تاريخي صادر عن لجنة الحقيقة، وهي لجنة متعددة التخصصات مكلفة بالتحقيق في أكثر من 50 عامًا من الصراع في كولومبيا ، أن تهريب المخدرات ساعد في إطالة أمد الصراع على الرغم من المساعدات العسكرية الأمريكية لكولومبيا بنحو 8 مليارات دولار. وقتل في أعمال العنف ما لا يقل عن 260 ألف كولومبي غالبيتهم العظمى من المدنيين.