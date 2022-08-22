كوريا الجنوبية تدرس التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن قانون التضخم الأمريكي

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قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "لي شانج-يانج"، اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن القانون الأمريكي الجديد الذي يقدم إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية المصنعة في أمريكا الشمالية حصرا.



وأضاف وزير الصناعة الكوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - "سنراجع ما إذا كان سيتم رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية، وقد نقلنا رسالتنا إلى الممثل التجاري للولايات المتحدة أن القانون سينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية".

وأشار إلى أن وزير التجارة الكوري الجنوبي "آن دوك-كيون" يعتزم مناقشة الأمر مع المسؤولين الأمريكيين خلال رحلته إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وأعربت شركات صناعة السيارات الكبرى في كوريا الجنوبية، بما في ذلك "هيونداي موتور" و"كيا"، عن مخاوفها بشأن هذا القانون، حيث تقوم بتصنيع سياراتها الكهربائية الرئيسية، مثل "آيونيك 5" و"EV6"، في مصانعها المحلية وتشحنها إلى الخارج.



وأفاد مسؤولون في كوريا الجنوبية بأن واشنطن ربما تكون قد انتهكت شروط اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ومبدأ المعاملة التفضيلية لمنظمة التجارة العالمية بإقرارها لذلك القانون الجديد.



كما أعرب وزير خارجية سول "بارك جين" عن مخاوفه بشأن القانون وطالب بالمرونة في تطبيقه، خلال مكالمته مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" يوم الجمعة الماضي.



وقد اكتسبت طرازات السيارات الكهربائية الرائدة لشركة "هيونداي" و"كيا" زخمًا في سوق الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.. وتهدف الشركتان في عام 2030 إلى بيع 3.23 مليون سيارة كهربائية، بما في ذلك 840 ألف وحدة في الولايات المتحدة، لتمثل 12% من سوق السيارات الكهربائية العالمية.



ويدعو قانون الحد من التضخم، والذي وقعه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأسبوع الماضي، إلى توسيع الإعانات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، لكنه يقصر تلك الامتيازات على السيارات المجمعة في أمريكا الشمالية فقط.