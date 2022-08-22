على الرغم من جهود بايدن.. 74% من الأمريكيين يرون بلادهم تسير فى اتجاه خاطئ

قال ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين الذين شملهم استطلاع جديد للراى أجرته شبكة ان بى سى نيوز، إنهم يعتقدون أن الأمور فى الولايات المتحدة تسير فى الاتجاه الخاطئ.
أظهر استطلاع أن 21% فقط من الناخبين يعتقدون أن البلاد تسير فى الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 74% عكس ذلك.
قال أكثر من نصف المستطلعين، أو 58%، إنهم يشعرون "بقلق أكبر من أن أفضل سنوات أمريكا قد تكون بالفعل وراءنا"، بينما يشعر 35% بثقة أكبر بأن أفضل السنوات ما زالت مقبلة.
قال حوالى ثلث المستطلعين، أو 34%، إنهم يعتقدون أن حالة الولايات المتحدة ستزداد سوءًا خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال 21% إنهم يعتقدون أن الأمور ستبقى على حالها.
وصلت نسبة تأييد بايدن فى هذا الاستطلاع إلى 42%، وأفاد 48% من الناخبين بأن لديهم مشاعر "سلبية إلى حد ما" أو "سلبية للغاية" تجاه الرئيس.
فى الأسبوع الماضى، وقع بايدن مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار للرعاية الصحية وتغير المناخ ليصبح قانونًا، مما يمثل فوزًا تشريعيًا رئيسيًا لحزبه قبل الانتخابات النصفية لهذا العام.
قانون الحد من التضخم نسخة مصغرة من مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل ولم يتم التصويت عليه فى العام الماضى، لكن مشروع القانون لا يزال يهدف إلى معالجة تغير المناخ، وخفض تكاليف الرعاية الصحية للأمريكيين والحد من التضخم.
وقال 42 فى المائة من الناخبين فى استطلاع إن بى سى نيوز إن التشريع كان فكرة جيدة، مقارنة بـ31% قالوا إنها فكرة سيئة. أفاد أكثر من ربعهم بقليل أنه ليس لديهم رأى، وأشار 36%، أنهم يعتقدون أن التشريع لن يحدث فرقًا فى حياتهم، بينما أفاد 35 منهم أنهم يعتقدون أنه سيجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم شخصيًا. أفاد 26% فقط أنهم يعتقدون أن التشريع سيجعل الأمور أفضل بالنسبة لهم شخصيًا.
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