اليوم السابع
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على الرغم من جهود بايدن.. 74% من الأمريكيين يرون بلادهم تسير فى اتجاه خاطئ

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:52 م
على الرغم من جهود بايدن.. 74% من الأمريكيين يرون بلادهم تسير فى اتجاه خاطئ بايدن
نهال أبو السعود ‏

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قال ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين الذين شملهم استطلاع جديد للراى أجرته شبكة ان ‏بى سى نيوز، إنهم يعتقدون أن الأمور فى الولايات المتحدة تسير فى الاتجاه الخاطئ.‏

 

أظهر استطلاع أن 21% فقط من الناخبين يعتقدون أن البلاد تسير فى الاتجاه الصحيح، بينما ‏يعتقد 74% عكس ذلك.‏

 

قال أكثر من نصف المستطلعين، أو 58%، إنهم يشعرون "بقلق أكبر من أن أفضل سنوات ‏أمريكا قد تكون بالفعل وراءنا"، بينما يشعر 35% بثقة أكبر بأن أفضل السنوات ما زالت ‏مقبلة.‏

 

قال حوالى ثلث المستطلعين، أو 34%، إنهم يعتقدون أن حالة الولايات المتحدة ستزداد سوءًا ‏خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال 21% إنهم يعتقدون أن الأمور ستبقى على حالها.‏

 

وصلت نسبة تأييد بايدن فى هذا الاستطلاع إلى 42%، وأفاد 48% من الناخبين بأن ‏لديهم مشاعر "سلبية إلى حد ما" أو "سلبية للغاية" تجاه الرئيس.‏

 

فى الأسبوع الماضى، وقع بايدن مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار للرعاية الصحية وتغير المناخ ‏ليصبح قانونًا، مما يمثل فوزًا تشريعيًا رئيسيًا لحزبه قبل الانتخابات النصفية لهذا العام.‏

 

قانون الحد من التضخم نسخة مصغرة من مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل ولم يتم التصويت ‏عليه فى العام الماضى، لكن مشروع القانون لا يزال يهدف إلى معالجة تغير المناخ، وخفض تكاليف ‏الرعاية الصحية للأمريكيين والحد من التضخم.‏

 

وقال 42 فى المائة من الناخبين فى استطلاع إن بى سى نيوز إن التشريع كان فكرة جيدة، مقارنة بـ31% قالوا إنها فكرة سيئة. أفاد أكثر من ربعهم بقليل أنه ليس لديهم رأى، وأشار 36%، ‏أنهم يعتقدون أن التشريع لن يحدث فرقًا فى حياتهم، بينما أفاد 35 منهم أنهم يعتقدون أنه سيجعل ‏الأمور أسوأ بالنسبة لهم شخصيًا. أفاد 26% فقط أنهم يعتقدون أن التشريع سيجعل الأمور ‏أفضل بالنسبة لهم شخصيًا.‏


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