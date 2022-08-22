عقد أول اجتماع لمجلس جامعة حكومية في حرم جامعة المنصورة الأهلية

عقد مجلس جامعة المنصورة، أول اجتماع لمجلس جامعة حكومية فى حرم الجامعة الأهلية المنبثقة منها، برئاسة الدكتور محمود محمد المليجى، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، وتُعد سابقة تاريخية، وقد أبدى أعضاء المجلس سعادتهم البالغة باللقاء داخل حرم جامعة المنصورة الأهلية.

واستهل الدكتور محمود المليجى الاجتماع بالإشادة بالإنجازات الهندسية والإنشائية التى تمت، واصفا بما تم بأنه إعجاز هندسى بكل المقاييس، وموجهًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها وتذليل كافة العقبات لمبادرة الجامعات الأهلية لتصل الى شكلها الحالى.

كما وجه سيادته الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى السابق ووزير الصحة الحالى، والدكتور أيمن عاشور، على جهودهم فى توفير الدعم اللازم للجامعة الأهلية، مشيدًا بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى بذلت، لبدء تشغيل جامعة المنصورة الأهلية والجامعات الأهلية مع بداية العام الدراسى، كما أبدى تقديره للمسئولين بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، على ما بذلوه لمتابعة تلك الأعمال خلال الفترة الماضية.

ووجه المجلس الشكر للدكتور أشرف محمد عبد الباسط على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، والتى تخللها العديد من الإنجازات ومواجهة قوية للتحديات، كما تم تكريم الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق السابق، على مجهوداته وإنجازاته خلال فترة توليه منصب عميد الكلية،

وقد أثنى المجلس على مبادرة الاكتفاء الذاتى من منتجات كلية الزراعة للمستشفيات والمدن الجامعية، كما أشاد بالجهود المبذولة لتطوير الحرم الجامعى قبل بداية العام الدراسى 2022/2023.

واستعرض الدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خطة الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022/2023، وخطة الأنشطة المبتكرة لرفع وعى الطلاب بإنجازات الدولة المصرية، ومناقشة التحديات التى تواجه الشباب والمجتمع المصرى.

كما أشاد بالجهود التى بذلت العام الماضى لإجراء الاختبارات الالكترونية وتيسيرها على الطلاب، فى ظل زيادة عدد معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، بما يحقق تميزا لجامعة المنصورة، وزيادة عدد البرامج المتقدمة للاعتماد الأكاديمى، التى تعمل على سد احتياجات سوق العمل وتوفير تخصصات جديدة متميزة بشكل مستمر.

وقد وجه المجلس الشكر للقائمين على اختبارات القدرات بالكليات المختلفة، على الجهود المبذولة لاستيعاب زيادة عدد المتقدمين التى بلغت 35% زيادة فى أعداد المتقدمين عن العام السابق.

فيما قدم الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عرضا مختصرا لاستمرار تقدم جامعة المنصورة فى التصنيفات العالمية المختلفة، وخاصة تصنيف شنغهاى، والذى يتميز بارتفاع وصعوبة معاييره، وقد تقدمت الجامعة هذا العام 100 مركز لتصبح فى المركز من 601-700، ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على جهودهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة البحث العلمى وزيادة النشر الدولى، والذى انعكس بالتقدم فى التصنيفات الدولية المختلفة للجامعات.

فى سياق أخر شهدت جامعة المنصورة، تكريم الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، حيث كرم مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمود محمد المليجى، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، الدكتورشريف خاطر عميد كلية الحقوق السابق على مجهوداته، وإنجازاته خلال فترة توليه منصب عميد الكلية.

وشهدت جامعة المنصورة عدد من الانجازات فى عهد الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق السابق حيث تم إنشاء حديقة المستقبل 2015، إنشاء المحكمة الصورية، تجديد وتحديث مكتبة الكلية لمواكبة التطورات العلمية فى مجال البحث العلمى، تجديدات البنية التحتية للكلية، والبدء فى هدم وبناء مبنى الكلية الجديد.

كما تم تطوير العملية التعليمية، عن طريق تعديل جميع اللوائح الخاصة، بمختلف الشعب الدراسية، انتظام _ انتساب_شعبة اللغة الأجنبية _ الدراسات العليا، لتصبح جميعها بنظام الساعات المعتمدة، واستحداث وتطبيق نظام التعليم الالكترونى، من مقرارات إلكترونية وامتحانات، وتصحيح الكترونى إنشاء صالات الامتحانات الإلكترونية، بالكلية بسعة استيعابية ١٨٠٠ طالب.

استحداث نظام التدريب العملى، لطلاب الكلية بالتعاون مع الأكاديمية الروسية للاقتصاد والإدارة، والبنك الزراعى وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونظام التعليم الهجين فى العملية التعليمية كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وحصلت مكتبة الكلية على المركز الاول، على مستوى الجامعة كأفضل مكتبة علمية، حصول مجلة البحوث القانونية والاقتصادية على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، فى المجالات المفهرسة فى الكشاف العربى، حصول مجلة الكلية على أعلى تصنيف بالمجلس الأعلى للجامعات المصريه، حصول كلية الحقوق جامعة المنصورة، على عضوية كلية الدراسات العليا للحقوقيين، بدول البحر المتوسط بفرنسا، وتقدم الكلية للحصول على ضمان جودة التعليم والاعتماد، ببرنامج شعبة اللغة الأجنبية، كأول كلية حقوق على مستوى الجامعات المصرية، حصول كلية الحقوق على المركز الاول، فى جائزة التميز المؤسسى التى تنظمها جامعة المنصورة.