ضبط 74 محضرا تموينيا بأسواق دمياط.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

شنت إدارة الرقابه التموينية والتجارة الداخلية بدمياط، حملة موسعة بنطاق قرى مركز دمياط أسفرت عن ضبط 74 محضرا منها عدد 14مخبز بلدى مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات القياسية يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية.

كما تم ضبط 10 محاضر أوكازيون وهمى وبدون تصريح معتمد، ضبط 7 محاضر بيع بأعلى من السعر الرسمى المقرر لسلعة ( السكر ، والسجائر ،والارز ) والتحفظ على المضبوطات بداخل المحل تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط 3 محاضر تعبئة مواد غذائية فى أكياس سوداء لخطورتها على الصحه العامة عدد 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل بالمخالفة للقرار 180لسنة 1950،كما تحرر 5محضر عدم تدوين سعر البيع للجمهور على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2017، عدد10محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية، تم سحب عدد 25عينه من السلع الغذائية لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة لفحصها.