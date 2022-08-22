صدور الطبعة الثانية من كتالوج متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

صدر عن مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار الطبعه الثانية من كتالوج المتحف، الذي يتناول قصة مدينة الإسكندرية العريقة منذ أقدم العصور.

يصحبنا الكتالوج في جولة من خلال مجموعة من المقتنيات الأثرية الفريدة، صُنفِّت زمنيًا في أربعة عصور، بدءًا من الحقبة المصرية القديمة، مرورًا بآثار العصرين البطلمي والروماني، ثم قاعتي الفن القبطي والإسلامي، فضلاً عن أربعة أقسام تتصدرها قاعة "موقع آثار المكتبة"؛ وهي المجموعة الرئيسة والتي تمثل نواة المقتنيات المتحفية عامة، ثم مجموعة البردي، وآثار موقع جزيرة نلسون، وأخيرًا المجموعة المتميزة من الآثار الغارقة والمنتشلة من منطقتي خليج "أبي قير" والميناء الشرقية.

ومن خلال بعض صفحات هذا الكتالوج، يستطيع القارئ أن يُبحر بسهولة بين أقسام المتحف المختلفة، مستعينًا بفهرس الصور التي يحويها الكتالوج، زُيِّل كل منها بتعليق مختصر ومرتَّب ترتيبًا ألفبائيًّا، طبقًا للوصف الأثري، في ثمانِ مجموعات طبقًا للعرض داخل الكتالوج.

بالكتالوج أيضًا جدول للتسلسل الزمني بدءًا من عام 3000 قبل الميلاد، زمن بدء الحضارة المصرية القديمة وإلى إعلان الجمهورية في مصر عام 1953 ميلادية. وهناك كذلك معجم الأسماء والأعلام، وقائمة بالمراجع العربية وغير العربية الخاصة بكل قسم على حدة، ثم يلي ذلك فهرس عام، وأخيرًا قائمة حقوق الملكية للصور المنشورة بالكتالوج.